Под Сургутом за превышение скорости оштрафовали машину, которую в тот момент перевозил эвакуатор

В Тюменском паблике «ЧС Тюмень» владелец автомобиля Рено опубликовал снимок, который прислали ему из Госавтоинспекции с просьбой оплатить штраф за превышение скорости.

На фотографии отчетливо видно, что машина в момент съемки находилась на эвакуаторе, который двигался по автодороге Нефтеюганск-Сургут. В подписи указано: «Скорость: 76 км/час. Допустимая скорость: 50 км/час».

«Вот так у нас работает ГАИ», — прокомментировал ситуацию владелец машины.

СИА-ПРЕСС связался с пресс-службой УМВД России по Сургуту, где нам сообщили, как нужно действовать в такой ситуации: «Нужно в десятидневный срок написать заявление в ГАИ. Если извещение пришло из районной инспекции, то лучше писать сразу же туда. И прикрепить снимки. Запрос рассмотрят Если в течение десяти дней заявление не будет написано автовладельцем, то вопрос придется решать уже в судебном порядке».