​Аренда квартир в Югре подешевела. Сургутские эксперты рассказали почему

Во втором квартале 2019 года ставка на аренду квартир в Югре снизилась на 2,5 процента по сравнению с началом года. Об этом говорит исследование Domofond.ru. Эксперты, изучив рынок, пришли к выводу, что съем однокомнатной квартиры в округе подешевел до 18 843 рублей (в первом квартале сумма составляла 19 321 рубль).

«Динамика цен на аренду квартир в ХМАО в целом повторяет общероссийскую. Арендные ставки росли довольно заметно с третьего квартала 2018 до первого квартала 2019 года и стали снижаться во втором квартале. Можно предположить, что повышение цен на наем жилья не было обосновано ни ростом доходов населения (реальные доходы падают), ни ростом спроса. Поэтому арендодатели были вынуждены скорректировать свои ожидания», — уточнила ИА СИА-ПРЕСС главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.

Риелтор из Сургута Татьяна Киптик пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС, что аренда квартир дешевеет по нескольким причинам. «Снизилась процентная ставка по ипотеке, соответственно, многие, кто снимали квартиры, решили уже взять ипотеку и приобрести свое жилье. К тому же в городе и округе спрос не равен предложению — арендных квартир много, а желающих их снимать наоборот недостаточно», — заявила специалист.

Также риелтор рассказала, что Сургут не стал исключением — здесь аренда квартир тоже незначительно снизилась.

«Тенденция к снижению цен на аренду квартир в Сургуте сохранится, я думаю, как минимум до начала следующего года», — прогнозирует эксперт.

Кстати, в исследовании указано, что в целом ставки на аренду квартир в России снизились на 0,9 процента. «Ставки упали в 59, а выросли только в 20 регионах, вошедших в исследование», — поясняют специалисты Domofond.ru.