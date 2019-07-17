В зоне доступа

Весной этого года председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк обратил внимание на проблему: в распутицу проехать из Сургута к посёлку Горный (с.п.Сытомино) проблематично – 40 километров грунтовой дороги превращаются в грязное месиво, из которого не каждый автомобиль способен выбраться. Доставка необходимых грузов (продуктов, например), проезд бригад экстренных служб – скорой помощи, пожарных, полиции – становится невозможным.

Автомобильная дорога, как и любое инженерное сооружение, рассчитана на определённый срок службы. В течение этого срока она подвергается различного рода воздействию и климатических факторов, и транспорта. Согласно техническим требованиям, дорогу нужно поддерживать и ремонтировать круглый год - и зимой, и летом. Однако последнее время из бюджета района выделялись средства только на зимнее содержание грунтовой дороги. Летом же никаких работ по ремонту и содержанию не проводилось.

На состоявшейся недавно рабочей встрече, посвященной этому вопросу, Анатолий Петрович предложил просчитать стоимость содержания дороги, ведущей в п.Горный, в летний период. А после – рассмотреть возможность включить необходимую сумму в бюджет района на следующий год. Пока же обратиться за помощью к Сургутнефтегазу: предприятие могло бы произвести отсыпку той части проблемной автодороги, на которой расположен куст публичного акционерного общества.