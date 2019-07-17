В Сургуте работает офис, где можно оперативно узнать свой ВИЧ-статус. Число инфицированных в городе продолжает расти

В Сургуте открылся аутрич-офис, где жители города могут оперативно пройти тестирование на ВИЧ-статус. Офис является отделением ханты-мансийского «Центра СПИД» и работает в Сургуте уже месяц. За это время для проверки своего статуса обратилось почти 70 человек. В помещении оборудовано три кабинета, в которых проводится тестирование, предтестовая и посттестовая консультация.

Всего в городе работает три офиса, где можно оперативно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. По словам начальника службы по охране здоровья населения администрации Сургута Инны Шалыгиной, это сделано для удобства жителей. Всего в городе больше шести тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом.

«Здесь делается так называемый буккальный тест, то есть берется соскоб ротовой полости. Через 15 минут у вас будет результат анализа. С каждым годом количество ВИЧ-инфицированных в России растет – примерно на 10 процентов. – отметила Инна Шалыгина. – Наш город не исключение. Плюс фактором риска является то, что к нам постоянно приезжают мигранты на заработки. Так что для нас эта проблема более чем актуальна. Поэтому политика направлена на предоставление доступной медицинской помощи для населения».

Напомним, недавно Роспотребнадзор опубликовал исследование, в котором Югра попала в список 13-и регионов, где доля ВИЧ-инфицированных превышает один процент от всего населения.