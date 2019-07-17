​Пермяк собирался продать полкилограмма наркотиков в Сургуте. Теперь он сядет в тюрьму на семь лет

Жителю Пермского края вынесли обвинительный приговор в Сургутском городском суде — мужчина планировал сбыт наркотических средств массой более 573 граммов. Правоохранители выяснили, что обвиняемый собирался продавать запрещенные вещества через интернет с помощью закладок в тайники на территории города.

В пресс-службе югорской прокуратуры корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что мужчина приобрел более полкилограмма наркотиков до приезда в Сургут, где именно и когда — сотрудники правоохранительных органов выяснить не смогли.

«Обвиняемый совершил покушение на распространение наркотиков. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе ведомства.