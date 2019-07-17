Дачного вора из Сургута, который прятался в Казахстане, вернут в Россию

Генеральная прокуратура республики Казахстан выдала России гражданина Мансурова М.Ш., которого полиция разыскивала для привлечения к уголовной ответственности за то, что он совершил две кражи на сургутских дачах.

«Преступник был объявлен в межгосударственный розыск и сведения о его розыске попали в базы правоохранительных органов стран СНГ», –– рассказали СИА-ПРЕСС в прокуратуре ХМАО-Югры

В марте этого года злоумышленник был обнаружен в Мангистауской области Республики Казахстан, а уже в июне запрос о выдаче подозреваемого был удовлетворен.