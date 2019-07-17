Пять человек пострадало в результате ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск

Сегодня, 17 июля, примерно в 8:30 часов утра, на 203 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры, 39-летний водитель «Тойоты», совершил маневр разворота с правой обочины, не предоставив преимущество в движении, и столкнулся с автомобилем «Мицубиси», за рулем которого был водитель 1955 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель автомобиля «Мицубиси» и его четыре пассажира, мужчины в возрасте 24, 27, 29 и 37 лет.