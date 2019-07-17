Власти Сургута до конца 2019 года переселят 600 семей из аварийных домов

До конца 2019 года в Сургуте из аварийного жилья переселят еще 600 семей. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов во время встречи с жителями ветхих и аварийных домов. За первые шесть месяцев 2019 года администрация уже переселила 151 семью.

«Денежные средства на расселение предусмотрены от муниципалитета, обеспечено финансирование из федерального и окружного бюджетов. Ведем переговоры с потенциальными застройщиками, которые будут сдавать жилье в этом году. Все необходимые конкурсные процедуры завершим в срок», – заявил Вадим Шувалов.

Напомним, что в Сургуте остается 262 дома, которые нужно расселить. Это необходимо сделать до 1 сентября 2025 года, когда заканчивается крайний срок ликвидации ветхого и аварийного жилья, установленный указом президента.

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