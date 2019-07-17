​В Сургут возвращается Holi Fest, но уже в обновленном формате

В Сургуте 3 августа в 12:00 состоится уже полюбившийся многим Holi день. На этот раз организаторы решили отойти от старого формата проведения праздника и хотят, чтобы мероприятие распространилось на весь город.

«Планируется, что люди будут выходить в белых футболках и с красками. А координироваться все будет в специальной беседе, где каждый желающий сможет не только найти нужную для себя информацию, но и найти, с кем он может пойти на праздник», –– рассказали СИА-ПРЕСС организаторы мероприятия.

Последнюю информацию о месте и дате проведения фестиваля можно найти тут.

Напомним, что в прошлом году некоторые сургутяне жаловались на то, что в городе не был организован летний Холи фэст. Администрация города тогда ответила, что обращений с просьбой о согласовании подобных мероприятий не было.