​На улице Энергетиков в Сургуте сгорел автомобиль

17 июля, в 21.50 в пожарную часть Сургута поступило сообщение о горящем автомобиле на улице Энергетиков, 31. Машина пожарной службы немедленно выехала на вызов, и через шесть минут после поступления звонка пожар уже был локализирован. Полностью возгорание удалось устранить примерно в течение часа.

Сгоревшим автомобилем оказался «Фольцваген Гольф» 1998 года. Как сообщают в пресс-службе пожарной охраны в городе Сургуте, по предварительным данным возгорание началось в моторном отсеке авто. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.