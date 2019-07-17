Жаркая погода в Сургуте сохранится и на следующей неделе

Долгожданной прохлады в Сургуте в ближайшее время ждать не стоит: теплая погода, если верить синоптикам, не оставит город ни на этой неделе, ни на следующей.

При этом выше всего столбик термометра поднимается именно сегодня, 17 июля: днем ожидается до 28 градусов выше нуля. В остальные дни температура немного спадет и будет держаться на уровне 24-26 градусов.

Чуть прохладнее станет в следующий четверг: +21 днем, +13 ночью.

При этом солнцепека не ожидается: в городе будет облачно, а атмосферное давление будет стабильно низким.