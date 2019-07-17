​На фоне многочисленных аварий полиция в Сургуте и районе увеличит количество патрулей

За прошедшие три дня на дорогах Сургута и Сургутского района произошло шесть крупных дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности в них погибло четыре человека, а восемь получили травмы различной степени тяжести, некоторые пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Не до конца понятно, чем вызван такой резкий всплеск аварий на дорогах. Кто-то ссылается на невнимательность и неадекватность водителей, кто-то же считает, что виноват резкий скачок температуры. В любом случае службы правопорядка собираются увеличить количество патрулей. Особенно это будет заметно ближе к выходным.

«Усилиями нарядов дорожно-патрульной службы проводятся профилактические мероприятия с целью пресечения грубых нарушений. Работа ведется, и нацелена она на места скопления людей. Это водоемы, поскольку в жаркий период времени многие граждане выезжают на отдых, и садово-огороднические кооперативы, где на выходных кипит своя жизнь и часто именно там выявляются факты нарушения ПДД», –– заявил начальник ОМВД России по Сургутскому району, полковник полиции Юрий Полищук.

--

Редакция СИА-ПРЕСС рекомендует водителям и пешеходам быть внимательнее на дороге.