​На фоне многочисленных аварий полиция в Сургуте и районе увеличит количество патрулей

За прошедшие три дня на дорогах Сургута и Сургутского района произошло шесть крупных дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности в них погибло четыре человека, а восемь получили травмы различной степени тяжести, некоторые пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Не до конца понятно, чем вызван такой резкий всплеск аварий на дорогах. Кто-то ссылается на невнимательность и неадекватность водителей, кто-то же считает, что виноват резкий скачок температуры. В любом случае службы правопорядка собираются увеличить количество патрулей. Особенно это будет заметно ближе к выходным.
«Усилиями нарядов дорожно-патрульной службы проводятся профилактические мероприятия с целью пресечения грубых нарушений. Работа ведется, и нацелена она на места скопления людей. Это водоемы, поскольку в жаркий период времени многие граждане выезжают на отдых, и садово-огороднические кооперативы, где на выходных кипит своя жизнь и часто именно там выявляются факты нарушения ПДД», –– заявил начальник ОМВД России по Сургутскому району, полковник полиции Юрий Полищук.
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- 14 июля в Сургуте произошло два смертельных ДТП: на улице Энергетиков автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, недалеко от дачного кооператива «Виктория» автомобиль Skoda насмерть сбил пешехода.
- 15 июля на перекрестке улиц Мира-Островского водитель автомобиля Mazda 3 сбил двух пешеходов.
- На перекрестке улиц Бажова-Островского-Студенческая в Сургуте мотоцикл столкнулся с автомобилем «Тойота».
- на Сургутском мосту через Обь водитель «Нивы» выехал на встречную полосу движения и врезался в «Хендай».
- 16 июля рядом со строительным супермаркетом «Левша» произошла авария с участием Яндекс Такси.
Редакция СИА-ПРЕСС рекомендует водителям и пешеходам быть внимательнее на дороге.
«Особое мнение» с Тарасом Самборским и Сергеем Полукеевым // ONLINE 18 июля в 11:00