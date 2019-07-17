В Сургутском районе стало меньше убийств, но больше угонов автомобилей

В поселке Белый Яр прошла пресс-конференция ОМВД России по Сургутскому району, на которой были представлены результаты проделанной работы за первое полугодие 2019 года.

В муниципалитете количество правонарушений выросло на 2 процента. По горячим следам раскрывается меньше половины — 44 процента.

Самым проблемным направлением стало мошенничество. На сегодняшний день количество таких правонарушений составило 29. При этом все преступления, связанные с хищением средств с банковского счета (а их на данный момент было семь) раскрыты.

«Нами проводятся профилактические работы с населением о том, как не дать себя обмануть мошенникам, но к сожалению граждане нашего района все-таки часто подвергаются обману», –– отметил начальник ОМВД России по Сургутскому району, полковник полиции Юрий Полищук

Сокращается количество преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, а также с убийствами. Сократились показатели и по грабежам, зато количество угонов транспортных средств выросло в три раза.

В серии алкогольного законодательства в первом полугодии 2019 года было выявлено 2433 административных правонарушения, возбуждались уголовные дела по реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.

Благодаря проводимой профилактике правонарушений в образовательных организациях и выявлению подростков на ранней стадии антиобщественного поведения удалось не допустить рост несовершеннолетней преступности. С начала 2019, к уголовной ответственности было привлечено 8 подростков, а к административной — 29.

«Большинство из административных правонарушений были составлены на несовершеннолетних, которые употребляли алкоголь в общественных местах во время выпускных вечеров, и других массовых мероприятиях», –– отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сургутскому району, подполковник полиции Марьяна Миткова.

Как отметили в ОМВД, основной задачей на второе полугодие является не допущение более тяжких преступлений, обеспечение безопасности в общественных местах и на улицах поселений, раскрытие преступлений, совершенных в сургутском районе, проведение профилактических работ с населением.