Крупная федеральная компания заявила о своем интересе к покупке аэропорта Сургута

Известный в России оператор региональных аэропортов компания «Новапорт» заинтересована в покупке сургутского аэровокзала. Об этом заявил совладелец компании Роман Троценко во время конференции «Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры», передает ТАСС. По его словам, авиакомпания Utair, владеющая долей в сургутском аэропорту им неинтересна.

«Utair сама по себе неинтересна, потому что, как вы знаете, мы не имеем активов в авиаперевозчиках, а аэропорт Сургута интересен» – сообщил Роман Троценко журналистам.

Источник СИА-ПРЕСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что в самом ОАО «Аэропорт Сургут» про потенциальную продажу предприятия ничего не слышат. «Переговоры об этом если и идут, то на куда более высоком уровне, до самой компании не доходят даже слухи», — утверждает инсайдер.

Стоит отметить, что в январе прошлого года 20 процентов акций сургутского аэропорта купила компания «Аэропорты регионов», входящая в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга.

Напоминаем, что разговоры о возможной продаже сургутского аэропорта начались в мае, когда в СМИ появилась информация, что от своей доли в аэровокзале может избавиться Utair, чтобы оплатить свои долги.