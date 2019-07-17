Московский суд отказал пассажиру Utair в выплате компенсаций

Нагатинский суд Москвы отказал в выплате компенсации пассажиру авиакомпании Utair. Его самолет, следовавший рейсом Москва-Сочи, загорелся при посадке в сентябре 2018 года. Об этом сообщает ТАСС. Пассажир в своем иске требовал выплаты около 2,8 миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, вред здоровью и порчу вещей. Представитель Utair просил суд отклонить все требования мужчины, ссылаясь на то, что уже выплаченных ему 100 тысяч рублей достаточно. Суд согласился с позицией авиакомпании, несмотря на то, что прокуратура частично поддерживала требования истца. СИА-ПРЕСС пока не удалось получить комментарии Utair – на звонки редакции в авиакомпании не ответили.

Напоминаем, что самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший по маршруту Москва - Сочи, в ночь на 1 сентября 2018 года выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате чего загорелся левый двигатель. Пострадали 18 человек, а один сотрудник аэропорта Сочи умер от сердечного приступа.

Почитайте также о том, какие проблемы сейчас преследуют Utair и как они отразятся на сургутском аэропорт.