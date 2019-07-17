Скандинавская ходьба, шахматы и футбол: СИА-ПРЕСС публикует список бесплатных спортивных площадок в Сургуте

В городе в летний период работают несколько бесплатных площадок для занятий спортом. Об этом во время брифинга рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Михаил Ющенко.

Например, речь идет о футбольных площадках для детей и подростков, организованных центром физической подготовки «Надежда». Всего их четыре: это корты «Магистраль» ( ул. Мечникова, 6), «Старт» (ул. Энтузиастов, 49), «Геолог» (Мелик-Карамова 74а) и шахматный клуб «Белая ладья» ( ул. Студенческая, д.16). С понедельника по субботу в этих клубах проводятся спортивные и интеллектуальные игры с детьми. Родители могут бесплатно оставить здесь своего ребенка с 11 до 18 часов. Администрация города уже три года активно поддерживает проведение дворовых турниров по футболу, поэтому соревнования не кончаются. С 14 июня по 30 сентября идет масштабный турнир «Наджа – Лига дворового футбола». В нем приняли участие более 30 команд с возрастом участников старше 16 лет. Игры проходят со вторника по пятницу на площадке СК "Виктория" (ул.Московская 34в).

Каждое воскресенье в парке «За Саймой» проходит «Бег с чемпионом». В 10 часов утра вместе с известным спортсменом Сургута жители города могут сделать зарядку, а потом совершить небольшую пробежку по парку.

По воскресеньям в «Кедровом Логе» идут обучающие занятия по скандинавской ходьбе для лиц старшего поколения. Тренировки бесплатные, их ведут специалисты.

Есть варианты и для тех, кто больше любит плавать: с 1 августа вновь откроет свои двери плавательный бассейн на 50 метров, а бассейн в Ледовом Дворце заработает 22 июля. До этого они были закрыты на профилактические работы.