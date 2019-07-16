В администрации Сургута не знают точно, как концессионер будет зарабатывать на школе в 34-м микрорайоне города

В сургутской администрации не знают, как именно концессионер, который будет строить школу в 34 микрорайоне города, собирается получать с нее доход. Об этом стало известно из официального ответа управления инвестиций и департамента архитектуры:

«Согласно условиям концессионного соглашения, концессионер имеет право, при условии согласования с концедентом, осуществлять иную связанную с обучением детей и(или) взрослых деятельность, не являющуюся образовательной, с использованием объекта соглашения. Иных сведений у администрации нет».

Напоминаем, что школу должна строить компания «СтройИнвест». Стоимость объекта составляет 2,5 миллиарда рублей, которые оплатит окружной бюджет. Школа должна быть готова в течение 36 месяцев, после чего инвестор сможет еще пять лет ее эксплуатировать.