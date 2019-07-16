На благоустройство центра Сургута хотели потратить 84 миллиона рублей. Но аукцион сорвался

Власти Сургута хотят модернизировать Ядро центра города, расположенное напротив главного здания СурГУ и потратить на это 84 миллиона рублей. Соответствующий аукцион был выложен на сайте государственных закупок 18 июня.

Однако 5 июля конкурс был сорван – на него заявился всего один участник. Когда пройдет повторный конкурс и будет ли он вообще проведен, пока неизвестно.

В проект благоустройства входило озеленение газонов, прокладка нового дорожного покрытия, создание эффективных ливнестоков и установка новой сети видеонаблюдения. Также были учтены нужды маломобильных групп населения – в проекте указаны указатели, тактильные стенды и низкие бордюры. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в МКУ «Управление капитального строительства», повторный аукцион в ближайшие две недели не планируется.