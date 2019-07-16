​Мужчина забил знакомого до смерти на Украине и сбежал в Россию. Его будут судить в Сургуте // ВИДЕО

Сургутский отдел Следственного комитета закончил расследование убийства, которое произошло на Украине семь лет назад. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 16 апреля 2012 года 30-летний мужчина вместе с другом избили знакомого во дворе жилого дома. «Мужчины нанесли пострадавшему совместно и поочередно многочисленные беспорядочные удары руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший несколько раз падал, ударяясь головой об асфальтное покрытие. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — отметили специалисты СК.

В связи с происшествием правоохранительные органы Украины привлекли участников драки к уголовной ответственности, но один из мужчин, пытаясь избежать наказания, переехал в Россию, получил гражданство и зарегистрировался в Сургуте. Однако здесь расследование начали местные сотрудники следственного комитета.

«Мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По данной статье максимальное наказание — лишение свободы сроком до 15 лет», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе югорского СК, отметив, что сейчас дело передано в Сургутский городской суд.

Видео 18+. Источник: СК ХМАО-Югры.