В Сургуте район ж/д вокзала собираются соединить с Нефтеюганским шоссе дорогой за полмиллиарда рублей

В Сургуте собираются построить еще одну дорогу, которая соединит район ж/д вокзала с Нефтеюганским шоссе. Соответствующий конкурс был разыгран в понедельник, 15 июля. На электронный аукцион заявился только один участник, поэтому он был признан несостоявшимся. Когда будет проведен повторный, пока неизвестно. На строительство дороги планируется выделить почти 560 миллионов рублей. Длина улицы составит около одного километр. По словам начальник отдела строительного контроля МКУ «Управление капитального строительства» Тимура Аракчиева, работы будут растянуты во времени.

«Строительство должно занять три года. Сначала необходимо сделать все инженерные сети. Только после этого начнется этап строительства. Дорога станет продолжение улицы Льва Толстого, которая соединится с Нефтеюганским шоссе», – рассказал он корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напоминаем, что в этом году в Сургуте планируют завершить два крупных проекта в сфере дорожного строительства: продолжение улицы Киртбая и соединение улиц Маяковского и Университетской.