Тело пропавшего иркутянина нашли спасатели в Сургутском районе

В понедельник, 15 июля, поисково-спасательной группе МЧС города Сургута в одном из карьеров с водой неподалеку от города удалось отыскать тело пропавшего раннее мужчины. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, погибший оказался 28-летним жителем города Усть-Илимск Иркутской области.

Заявление о пропаже дал его приятель, житель поселка Белый Яр, к которому он приехал в гости. Накануне, 14 июля, они переплыли Обь на лодке, и, причалив к другому берегу, нашли наполненный водой карьер. Погибший решил в нем искупаться и пропал. Через час поисково-спасательная группа прибыла на место, но не нашла мужчину.

На следующее утро, во время повторной проверки, тело нашли неподалеку от берега.

Обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.