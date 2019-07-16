На суде по делу экс-главы Сургута выступил бывший заместитель губернатора Югры и сообщил важные сведения

На очередном заседании суда по «песочному делу» экс-главы Сургута Дмитрия Попова, которое прошло в понедельник 15 июля, в качестве свидетеля выступил бывший заместитель губернатора Югры Сергей Полукеев. В 2011-2013 годах он возглавлял департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургута. По словам представителя стороны защиты Сергея Харя, во время дачи своих показаний Сергей Полукеев сообщил ряд важных сведений.

«Во-первых, он подтвердил слова предыдущих свидетелей – песок с дамбы ГРЭС был низкого качества и продать его дорого было нереально. При этом дамба, как и песок, была передана на баланс муниципалитета без всякой оплаты, задаром. Во-вторых, Сергей Полукеев сообщил, что администрация города обязана была субсидировать совхоз «Северное» и изыскивать для этого деньги. В том числе, с помощью продажи песка», – отметил адвокат Дмитрия Попова.

Сказать наверняка, как повлияют эти показания на решение суда не представляется возможным – процесс заслушивания свидетельских показаний далек от завершения. Вмешивается и пора отпусков – многие свидетели просто не приходят на заседания.

Напомним, что бывшего главу Сургута обвиняют в превышении должностных полномочий, которое привело к финансовому ущербу для города.

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