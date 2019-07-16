В Сургутском районе от удара током погиб двухлетний ребенок

В городе Лянтор Сургутского района 15 июля от удара током погиб двухлетний ребенок. По факту происшествия Сургутский межрайонный следственный отдел начнет проверку.

«По предварительным данным следствия, ребенок находился дома под присмотром матери. Когда женщина ненадолго вышла из комнаты на кухню, мальчик нашел сетевой удлинитель (переходник), подключенный к розетке, в который вставил пальцы, получив удар током. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», ­­­­ –– сообщили в пресс- службе СК России по ХМАО-Югре.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Будет проведена проверка условий, в которых рос ребенок. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики и была благополучной.

По результатам проверки будет принято решение. СИА-ПРЕСС пытался связаться с Сургутским межрайонным следственным отделом, но на звонки редакции никто не ответил.