Клёвое дело!

13 июля на живописном берегу одного из старейших и красивейших сел нашего района – Сытомино – прошёл районный рыболовный фестиваль «Сытоминские берега».

Традиционный сельский «День рыбака» второй год проводится в статусе районного, объединив жителей различных поселений. Праздник включает в себя три вида состязаний. Первым проводится соревнование по рыбной ловле на звание «Рыбак года». Участники за 3 часа должны выловить как можно больше рыбы. Второе – рыболовы должны сварить вкусную «Уху по-царски», которую оценивают все присутствующие. И третьим, самым зрелищным, проходит состязание по гребле на обласах «Ай хоп». Помимо этого, на прибрежной зоне реки Сытоминки в течение всего праздника работают интерактивные игровые и спортивные зоны для взрослых и детей.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк – кстати, сам заядлый рыбак – пожелал всем отличного настроения, ярких впечатлений, хорошего отдыха. А участникам соревнований – конечно же, победы!

Вместе с Анатолием Сименяком поддержать участников соревнований приехал депутат Думы Сургутского района Валентин Полторацкий.

Фестиваль «Сытоминские берега» ежегодно привлекает всё большее количество гостей и участников и становится своего рода культурным и туристическим брендом нашего района. В этот раз сытоминцы принимали гостей из Лянтора, Лямина, Русскинской, Сургута, Когалыма и даже Уфы и Твери. Помимо состязаний, вечером все желающие могли посидеть у костра, послушать песни под гитару и потанцевать на дискотеке. Всего же на фестиваль было зарегистрировано больше 100 человек.

Главный приз одного из соревнований – резиновую лодку под мотор и звание «Рыбак года» – получил Алексей Ярков из Сытомино. Общий вес его улова составил более 6,5 килограмм.