Суд над основателем скандального портала «Чиновник.ру» могут перенести в Сургут

Уголовное дело скандального югорского журналиста Эдуарда Шмонина может рассмотреть Сургутский городской суд. Решение о передаче материалов дела принял Ханты-Мансийский районный суд, где с 4 июля проходило разбирательство по громкому процессу. Судья Людмила Блашкова решила, что по подсудности дело должно рассматриваться в Сургуте:

«Согласно обвинению, Шмонин 11 февраля 2016 года под угрозой причинения вреда предъявил требование потерпевшему Вострикову о передаче 3,5 млн рублей в здании аэропорта Сургута. Таким образом, с указанного момента преступление считается оконченным».

Однако в Сургутскому городском суде корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что решение в Ханты-Мансийске не означает, что дело попадет в Сургут.

«Формулировка «по подсудности» предполагает, что человек может обжаловать решение о передаче дела в другой суд. Так что, несмотря на решение судьи в Ханты-Мансийске, не факт, что дело Шмонина в итоге окажется у нас», – рассказала пресс-секретарь Сургутского городского суда Лада Морозова.

Напомним, что Эдуард Шмонин обвиняется в шести преступлениях, совершенных в неустановленных местах Свердловской области и Югры. По наиболее тяжкому – вымогательство в особо крупных размерах – обвинение было направлено в Ханты-Мансийский районный суд.