ДТП на Сургутском мосту через Обь привело к «пробке»

В понедельник вечером, 15 июля, на Сургутском мосту через Обь произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта, и образовался затор. Водитель «Нивы» 1997 года рождения выехал на встречную полосу движения и врезался в «Хёндай», за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. В пресс-службе управления министерства внутренних дел по Сургутскому району корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что водитель 1997 года рождения попал в медицинское учреждение, состояние его здоровья неизвестно. Обстоятельства аварии выясняются.