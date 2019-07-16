В Сургуте произошло ДТП с участием «Яндекс Такси». Пострадало три человека

В Сургуте на улице Комплектовочной, 5 рядом со строительным супермаркетом «Левша» произошла авария с участием Яндекс Такси. По информации, которую корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городского УМВД, около 6:15 на пересечении улицы Комплектовочной и Нефтеюганского шоссе автомобиль Hyundai Solarisстолкнулся с FiatDucato. В результате аварии водитель такси и две его пассажирки получили травмы и были доставлены в СОКБ. Подробностей об их состоянии пока нет. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.