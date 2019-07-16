​В Сургуте под балконами многоэтажки складируют баллоны с газом

Жильцы дома №6 по улице Дзержинского в Сургуте боятся за свою жизнь: по их словам прямо под окнами многоэтажки некая ремонтная мастерская складирует газовое оборудование. Жители обратились с жалобой в администрацию города.

СИА-ПРЕСС связался с управляющей компанией «ДЕЗ ЦЖР», к которой территориально относится дом. Ее директор Рафаиль Ульбеков сказал, что знает об этой ситуации, по ней ведется работа. Своими силами УК не может решить проблему, так как не имеет соответствующих полномочий, поэтому будет действовать через государственную жилищную инспекцию.

Единственная компания, которая связана с ремонтом техники в пятиэтажке — сервисный центр «ТехМастер». Ее директор сообщил нам, что организация не хранит оборудование снаружи, только внутри своего магазина.