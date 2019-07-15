​Сбербанк обвинил бывшего прокурора Сургута в мошенничестве в особо крупном размере

Сбербанк инициировал уголовное расследование в отношении основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора Антипинского НПЗ (базируется в Тюменской области), который ранее возглавлял прокуратуру Сургута, Геннадия Лисовиченко. О своих подозрениях в адрес этих двух топ-менеджеров Сбербанк заявил в своем пресс-релизе, где охарактеризовал действия Мазурова и Лисовиченко как «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

Главный государственный банк страны утверждает, что два топ-менеджера, контролировавшие работу Антипинского НПЗ, могли ввести в заблуждение и Сбербанк, и другие кредитные организации, относительно финансового положения завода и его обязательства перед другими компаниями, что в конечном счете привело к остановкам работы предприятия и его банкротству (его долг при этом составлял 346 млрд рублей). В настоящий момент завод продан азербайджанской компании SOCAR.

В итоге Дмитрий Мазуров сейчас находится в Москве, его задержали силовики и сегодня, 15 июля, суд должен принять для него меру пресечения. Ему вменяется растрата $600 млн, а в целом его долг Сбербанку составляет почти $3 млрд. Относительно уголовного преследования других топ-мендежеров «Нового потока» пока ничего не известно.

Геннадию Лисовиченко 68 лет, по образованию он юрист, и с 1975 года он начал свою карьеру следователем районной прокуратуры Нижневартовска. В 1984 году его назначили прокурором Сургута, на этой должности он проработал до 1989 года. Некоторое время он занимал должность зампрокурора Хабаровского края, после чего в 1993 году ушел в сферу переработки нефти. С 2004 до 2018 года он возглавлял Антипинский НПЗ.