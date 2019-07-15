Администрация Сургута засыпала провал в асфальте, который был по пояс взрослому человеку

Сотрудники сургутской администрации засыпали яму на парковке рядом с домом № 8 на улице 50 лет ВЛКСМ, которая образовалась в результате провала асфальта. Соответствующее сообщение размещено на портале «Твой Сургут». Ранее в этой яме сфотографировалась сургутянка, которая и отправила жалобу на портал. На данном этапе сотрудники дорожных служб выясняют причины провала асфальта. После того, как они узнают, почему в этом месте обвалилась почва, дорожное покрытие восстановят.

О том, что на парковке на улице 50 лет ВЛКСМ образовалась яма, куда свободно помещается взрослый человек, писал СИА-ПРЕСС утром 15 июля.