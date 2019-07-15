​Нижневартовский бизнесмен хочет обанкротить одну из крупнейших сургутских дорожных компаний

Судоходная компания «Аганречтранс», базирующаяся в Нижневартовске, подала иск о банкротстве АО «Автодорстрой» (базируется в Сургуте) из-за долга в 671 тысячу рублей. Информация об этом деле опубликована в картотеке арбитражного суда ХМАО-Югры.

Примечательно, что это первый иск к крупной дорожной компании, в котором упоминается банкротство – среди дел, где «Автодорстрой» выступает ответчиком, фигурировали разные суммы (в том числе и крупные, например, требование на 77 млн рублей от «Тобольского речного порта» в декабре 2018 года), но никто ранее не планировал признавать предприятие неспособным расплатиться по долгам.

Компания «Аганречтранс» принадлежит нижневартовскому бизнесмену Григорию Сандулову. У «Автодорстроя» два учредителя: Магомедрасул Юсупов (11,2 тысячи рублей в уставном капитале) и Иван Полужников (0,8 тысяч рублей в уставном капитале). По некоторым данным (в частности, упомянутым на официальном сайте компании) «Автодорстрой» входит в скандально известный холдинг «Югорская промышленная корпорация», которая попала в проблемы с дольщиками в Сургуте, а ее глава Андрей Копайгора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Также «Автодорстрой» является довольно крупным подрядчиком региональных властей – в его активе, согласно порталу list-org.com, муниципальные и государственные заказы на 14,6 млрд рублей.

Источник СИА-ПРЕСС, знакомый с ситуацией в «Автодорстрое», утверждает, что финансовые показатели у компании действительно оставляют желать лучшего. Он указывает, что компания потеряла все объемы работ по Сургуту (действительно, основную массу дорожных ремонтов взяли на себя «Северавтодор» и «ЮВиС» — прим. авт.), и есть шанс, что иск о банкротстве со стороны нижневартовской компании может оказаться не последним.

Связаться с представителями «Аганречтранса» и «Автодорстроя» не удалось – по указанным в сети номерам телефонов на звонки редакции никто не ответил.