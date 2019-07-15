В Сургуте наконец-то ремонтируют улицу Геологическую

В Сургуте в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют участок улицы Геологической от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского. На улице поменяют асфальт, тротуар и внесут некоторые косметические изменения. Этот ремонт был долгожданным: дорога уже много лет выглядела разбитой и вызывала возмущения автовладельцев.

Работы начались 3 июля, на данный момент проводится демонтаж гранитного камня. Полностью улицу должны отремонтировать к 31 октября.

По словам директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Романа Богача, стоимость дорожных работ составит 61 млн рублей. На эти деньги планируют выполнить широкий объем работ. Будет проведена полная замена бордюрного камня из-за нескольких разрушенных участков. Старые гранитные камни используют для иных целей там, где они могут быть востребованы. Например, во дворах жилых домов.

Уровень бордюров на тротуарах снизят для создания комфортной безбарьерной среды для пешеходов. Кроме того, участки с газоном, разделяющие дороги, покроют асфальтом. По словам Романа Богача, эти зеленые зоны способствовали распространению грязи и пыли на дорогах, а также затрудняли уборку, поэтому и было принято решение их убрать.

Также во время дорожных работ будет тщательно проверено состояние ливневок и коллекторов на соответствие современным требованиям.

В данный момент ремонт коснулся улицы Геологической, Сибирской, Рабочей и Аэрофлотской, но заторов ожидать не следует. В течение времени обновления дорог на близлежащих перекрестках будет предусмотрительно повышена пропускная способность.