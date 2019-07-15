На улице Нагорной в Сургуте убрали кучи мусора, о которых ранее писал СИА-ПРЕСС

В частном секторе на улице Нагорной в Сургуте сегодня, 15 июля, были установлены пять новых мусорных контейнеров. Перед этим территория была расчищена от мусора, который скопился за две недели простоя. Об этом ранее писало ИА СИА-ПРЕСС.

Время с момента обнаружения проблемы было потрачено управлением по природопользованию и экологии администрации Сургута на поиск подрядчика, готового взяться за вывоз мусора с территории поселка, а также на расчет количества контейнеров.

До этого жители поселка заключали договор с частными компаниями в добровольном порядке, теперь же за вывоз мусора они обязаны платить централизованно.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Изменения в жизни от «мусорной реформы» коснулись и жителей частного сектора – теперь они обязаны оплачивать расходы оператору по вывозу и утилизации. До этого жильцы избавлялись от мусора своими силами: они либо составляли договоры напрямую с транспортными компаниями, либо выбрасывали мусор экологически небезопасными способами.

Управление по природопользованию и экологии администрации Сургута занимается установкой мусорных контейнеров в поселках внутри города. Например, на прошлой неделе 22 контейнера были расставлены в поселке «Черный мыс». Количество контейнеров высчитывается по количеству домов и жильцов, расписание вывоза мусора тоже идет из примерных расчетов:

«Если этого будет недостаточно, тогда будет либо учащен вывоз мусора, либо увеличено количество контейнеров. По сути, на сегодняшнем этапе ничего особо для добропорядочных отходообразователей не изменилось, лишь начисление платы будет немного по-другому выставляться», – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды администрации Сургута Андрей Тихомиров.

В дальнейшем жильцы получат информационные листовки, объясняющие правила нового способа вывоза отходов. Определение норматива образования отходов и установка контейнеров – это первые шаги ввода поэтапного разделения сбора мусора.