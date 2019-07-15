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​В Сургуте будут судить работников Росреестра, «ускорявших» движение документов по квартирам за взятки

В городской суд Сургута направлено дело бывших сотрудников Росреестра, которые, по версии следствия, ускоряли движение документов в своем ведомстве за взятки. В числе фигурантов: два работника сургутского Росреестра, а также предприниматели и риелторы, которые вели сделки по покупке и продаже квартир в городе. Как сообщил СИА-ПРЕСС Следственный комитет по ХМАО-Югре, им грозят статьи «получение взятки» (до трех лет тюрьмы с крупным штрафом), «дача взятки» (до двух лет тюрьмы с крупным штрафом) и «посредничество во взяточничестве» (до четырех лет тюрьмы с крупным штрафом).

Разработка группы, которая оказывала услуги по «ускорению» работы Росреестра в Сургуте, велась в 2016-2018 годах при общей работе следователей СКР и сотрудников УМВД. Общая сумма взяток, которую, по материалам следствия, получили обвиняемые, составила 2,6 млн рублей за 24 задокументированных случая «противоправных действий». В итоге следователи направили в суд 60 томов уголовного дела. Теперь прокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего начнется рассмотрение этой истории в суде.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 395, комментариев: 0


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