​В одном из поселков Югры жители сняли на видео гадюку. Рассказываем, что нужно делать, если змей возле вашего дома становится много

В поселке Солнечный Сургутского района местные жители сняли на видео гадюку, ползущую по улице Советской. Материал об этом они опубликовали в городском паблике «К-Информ» «ВКонтакте». О встречах с подобными змеями сообщили несколько жителей Сургута и района в комментариях к этому посту. Несколько читателей СИА-ПРЕСС подтвердили, что регулярно видели гадюк, например, на спортивной базе «Снежинка» или на отдаленных объектах «Сургутнефтегаза».

В управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района в разговоре с СИА-ПРЕСС заявили, что сигналы о контактах местных жителей с потенциально опасными животными (не только змеями, но и медведями) фиксируют регулярно. «Это их нормальная среда обитания, наша задача – соблюдать правила безопасности, не привлекать опасных животных, не приближаться к ним, поэтому мы в основном выступаем с разъяснительной работой по этому поводу. Однако если ядовитые змеи находятся непосредственно в городе или поселении, то нужно обращаться в полицию – у них есть соответствующие регламенты уничтожения опасных животных», – рассказали в службе.

Кандидат биологических наук Николай Наконечный в разговоре с редакцией объяснял, что главное – не приближаться к гадюкам на близкое расстояние и не пробовать их ловить или наступать на них – тогда они могут напасть. В иных случаях змеи, как правило, уползают.

В случае, если гадюка все же укусила вас – следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Отсасывать яд, в случае, если вы не знаете, как это делать, не рекомендуется – тем более, что во рту могут быть ранки, через которые яд может попасть в кровь «спасателя». Самое лучшее – оставить укушенную конечность неподвижной и ждать «скорую помощь».