​В Сургуте автомобиль столкнулся с мотоциклом

В понедельник, 15 июля, на перекрестке улиц Бажова-Островского-Студенческая в Сургуте мотоцикл столкнулся с автомобилем «Тойота». В сургутском отделе инспекции безопасности дорожного движения корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что оба водителя 1996 года рождения живы. Также специалисты отметили, что мотоциклиста сейчас осматривают врачи городской травматологической больницы — медики госпитализировали молодого человека на карете скорой помощи.

Напомним, со вчерашнего дня в Сургуте произошло три крупных ДТП, в результате которых погибли четверо человек. В связи с обостренной транспортной обстановкой в городе сотрудники полиции усилят контроль на дорогах.