​Из-за множества ДТП в Сургуте полицейские усилят контроль на дорогах

Руководство УМВД по Сургуту примет меры в связи с множеством крупных ДТП, произошедших за последние два дня. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили сотрудники полиции, отметив, что вопрос обсуждался на утреннем совещании среди правоохранителей.

По словам специалистов, когда в городе обостряется транспортная обстановка госавтоинспекция усиливает плотность нарядов, а также проводит экстренные оперативно-профилактические мероприятия. «Какие именно меры будут приняты решит руководство ГИБДД и начальник полиции в ближайшее время. Скорее всего будет введен комплекс мероприятий», — пояснили СИА-ПРЕСС в инспекции безопасности дорожного движения города.

Напомним, 14 июля в Сургуте произошло два смертельных ДТП. На улице Энергетиков автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, погибло трое молодых людей. Кроме того, недалеко от дачного кооператива «Виктория» автомобиль Skoda насмерть сбил пешехода. Сегодня, 15 июля, утром на перекрестке улиц Мира-Островского водитель автомобиля Mazda 3 сбил двух пешеходов, состояние пострадавших неизвестно.

Отметим, по данным пресс-службы окружной полиции на территории Югры за прошедшие выходные произошло 12 ДТП. В авариях погибли пять человек и еще 11 получили травмы.