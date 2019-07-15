​Сургутский суд вынес приговор инженеру, из-за которого пострадала 8-летняя девочка

Суд вынес приговор инженеру управляющей компании. Его обвиняют в халатном отношении к работе, из-за чего пострадал ребенок.

Напоминаем, что в апреле 2018 года 8-летняя девочка, играя на детской площадке возле своего дома, упала с мостика, у которого не было ограждения. Ребенок получил травму головы, перелом руки и другие телесные повреждения.

Работник УК признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что инженер управляющей компании, получив от руководства указание о незамедлительной организации восстановления утраченного ограждения, проявляя преступную небрежность, не организовал проведение этих работ на детском игровом комплексе, либо демонтаж перехода и его удаление с игровой площадки», –– заявили в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре.

Подсудимого ждет один год лишения свободы.