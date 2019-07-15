Один из виновников ДТП с тремя погибшими в Сургуте был пьян

Водитель автомобиля BMW, который в минувшее воскресение попал в страшную аварию в Сургуте, был пьян. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции. По информации правоохранительных органов, ДТП началось с того, что водитель автомобиля Lexus двигаясь в сторону проезжей части рядом с домом № 4 на улице Энергетиков, создал помеху для BMW. Управлявший немецкой иномаркой 25-летний пьяный мужчина попытался уйти от столкновения, потерял управление, вылетел на газон и снес фонарный столб. Машину разорвало на две части и перевернуло. Водитель получил травмы, а трое пассажиров BMW – парень 1994 года рождения и две девушки 1991 и 1993 годов рождения – умерли на месте аварии.

Пьяному водителю немецкого автомобиля может грозить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы. Наказание для мужчины, управлявшего Lexus может оказаться куда серьезнее – тюремный срок до семи лет.

Сейчас решается вопрос по мере пресечения виновников ДТП.