​Сургутский кардиодиспансер предлагает услугу диагностики одного дня 

В Окружном кардиодиспансере Сургута для всех желающих доступна медицинская услуга «Диагностика одного дня». Эта процедура комплексного обследования уже сейчас пользуется повышенным спросом у жителей и гостей Югры. За один сеанс пациент получает заключение медика о состоянии здоровья, риске развития заболеваний и рекомендации для коррекции образа жизни.

За первую половину 2019 года услугой воспользовались 125 югорчан и гостей региона. По словам главного врача ОКД Ирины Урванцевой, большая часть людей, сделавших диагностику, из Югры, а меньшая часть – из других регионов. Чаще всего пациенты выбирают такие направления диагностики как: сердечно-сосудистая система, аллергология, онкопоиск.

Учитывая это, специалисты отмечают потенциал такого вида процедур для развития медицинского туризма. Предполагается, что гости Югры могут совместить культурный отдых и прохождение короткого, но достаточно глубокого исследования организма в больнице.

Сейчас в рамках развития экспорта медицинских услуг Югры разрабатывается сайт, на котором иногородние туристы могут ознакомиться с полным спектром доступных процедур и получить направление в выбранную больницу.