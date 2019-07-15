Следственный комитет России ищет преступника, в 2013 году убившего человека в Сургуте

СК России просит помощи в установлении личности мужчины, подозреваемого в совершении убийства и покушении на убийство двух человек. Преступление было совершено в ночь с 28 на 29 сентября 2013 года в Сургуте в районе магазина «Пирамида».

Благодаря результатам полученных доказательств было установлено, что злоумышленник обладает следующими характеристиками:

мужчина в возрасте от 28 до 28 лет;

рост около 180-185 см.;

европейского типа;

среднего телосложения;

волосы светлые, аккуратная модельная стрижка;

глаза светлые;

голос высокий.

В ночь убийства был одет в черное пальто до колен, темный шелковый шарф, темные брюки, ботинки.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе следственного комитета по Югре, расследование занимается лично СК России. Его представители обращаются с просьбой ко всем, кто может обладать какой-либо информацией об обстоятельствах совершенных преступлений и (или) о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию в следственные органы по телефонам:

8 (343) 297-72-72;

8-922-130-42-64.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.