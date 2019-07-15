В центре Сургута на парковке провалился асфальт. В дыру может поместиться взрослый человек // ФОТО

В Сургуте рядом с домом № 8 на улице 50 лет ВЛКСМ провалился асфальт, в результате чего в почве образовалась достаточно глубокая яма. Фото в сообществе «К-Информ» «ВКонтакте опубликовала одна из жительниц города. По ее словам, провал достаточно глубокий, чтобы в него мог поместиться ребенок, но на фото видно, как сама девушка свободно располагается в этой яме. В своем посте она сообщила, что звонила «дежурному», но кому именно – пока выяснить не удалось, она не ответила на сообщения и звонки редакции. В отделе по ремонту и содержанию автомобильных дорого сургутской администрации корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что на место уже выехали специалисты для осмотра.

«Заявку мы приняли, туда уже выехали сотрудники МКУ «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», – сообщил главный специалист отдела Иван Михайленко.