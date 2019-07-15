​В центре Сургута сбили двух пешеходов // ВИДЕО

В понедельник, 15 июня, в Сургуте на перекрестке улиц Мира-Островского водитель автомобиля «Мазда 3» сбил двух пешеходов. Две пострадавшие девушки сейчас доставлены в городскую травматологическую больницу. Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в медицинском учреждении, состояние пациенток на данный момент неизвестно, в настоящий момент их обследуют.

В Сургутской станции скорой медицинской помощи ответили, что дадут комментарии позже. По словам сотрудников ГИБДД, на месте все еще работают специалисты, подробности аварии устанавливаются.

Видео: k-inform.com.