В Саратове самолет, летевший в Сургут, выкатился за взлетно-посадочную полосу

В саратовском аэропорту самолет Як-42, направлявшийся в Сургут, выкатился за пределы взлетной полосы при попытке взлета, сообщает «Коммерсант». В салоне находилось 111 человек и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал. Какой авиакомпании принадлежит самолет, издание не уточняет. Согласно электронному расписанию аэропорта, рейс Саратов—Сургут сегодня должна была выполнять авиакомпания Utair. В пресс-службе авиакомпании на звонки не ответили.

По информации ТАСС, следователи уже начали проверку по факту внештатного взлета Як-42.