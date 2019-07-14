В Сургуте рядом с пляжем автомобиль насмерть сбил мужчину

В Сургуте, в районе водоема рядом с дачным кооперативом «Виктория» автомобиль «Skoda» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. Мужчина умер на месте от полученных травм. По словам очевидцев, удар был такой силы, что у автомобиля смяло капот и разбило лобовое стекло. Причины происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что сегодня в этом районе много отдыхающих.

Напомним, что ночью 14 июля в Сургуте на улице Энергетиков в результате жуткого ДТП погибло три человека.