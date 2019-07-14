Запрет гей-парада в Сургуте собираются обжаловать в Европейском суде по правам человека

Известный российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев готов обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) запрет на проведение гей-парада в Сургуте. Об этом он сообщил на своей странице в «Вконтакте».

«Мы ответов пока не получали. Если отказ, то будем обжаловать в суде и доводить до ЕСПЧ», – отметил ЛГБТ-активист.

Напомним, 11 июля стало известно о том, что Николай Алексеев подал заявки на проведение шествий в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в пяти муниципалитетах Югры: в Сургуте, Белом Яру, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском. Во всех случаях в проведении акции было отказано. Администрация Сургута объяснила, чем был вызван отказ.

Редакция СИА-ПРЕСС в понедельник узнает у сургутской администрации, был ли официально уведомлен Николай Алексеев об отказе в проведении шествия.