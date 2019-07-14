В Сургуте власти города могут запустить новые школьные автобусы к дачным кооперативам

В Сургуте могут запустить четыре школьных маршрута автобусов к дачным кооперативам. Это упростит для детей, живущих в этих поселках, задачу добраться в школу. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал депутат городской думы Дмитрий Пахотин, который и поднял этот вопрос.

«Сотрудники администрации города обследовали предполагаемые маршруты и оценили техническое состояние дорог. В итоге пригодными оказались шесть маршрутов. Четыре не подошли по тем или иным причинам. – объяснил Дмитрий Пахотин. – Это и ширина дороги, и частые туманы, и неприспособленность придорожной территории, и безопасность движения. Сейчас в администрации прорабатывается финансовый вопрос и осенью станет известно, сколько денег потребуется на организацию маршрутов».

Предварительно затраты оцениваются в 31,5 миллиона рублей. Ввод новых маршрутов потребует создание дополнительных остановок, что в дальнейшем, по словам Дмитрия Пахотина, позволит организовать и регулярные пассажирские перевозки к дачным поселкам.

Напомним, что впервые о возможности появления новых школьных маршрутов заговорили весной этого года. В случае, если в бюджете города найдутся деньги, то дополнительные школьные автобусы появятся в 2020 году.