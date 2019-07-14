Сургутский аэропорт оцепили из-за подозрительной сумки

Территория сургутского аэропорта была временно оцеплена из-за подозрительной сумки, которая была найдена рядом со зданием аэровокзала. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Сотрудники правоохранительных органов временно ограничили въезд на территорию стоянки аэропорта для проверки сумки на предмет наличия в ней взрывчатых веществ. Осмотр сумки и работа кинолога с собакой не выявили ничего опасного, после чего доступ в здание был восстановлен. В самой сумке были найдены вещи и документы одного из пассажиров.