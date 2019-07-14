В Сургуте проверили состояние газонов

В Сургуте прошел рейд по городским газонам. Он был организован по личному распоряжению главы города Вадима Шувалова, после того, как на некачественный или несвоевременный покос травы массово пожаловались жители Сургута.

Инспекторы из администрации города посетили несколько сургутских дворов и остались недовольны состоянием травяного покрова. Уборка травы на сегодня по городу завершена только на 80%. Скосить рабочим нужно порядка 230 га, то 72 улицы, проезды, проспекты и 28 парков и скверов. Между тем, на борьбу с растительностью брошено 50 сотрудников управления лесопаркового хозяйства.