В Тюмени прошли одиночные пикеты против действий Ипотечного агентства Югры

В Тюмени прошла серия одиночных пикетов возле здания представительства Югры. Участники акции протестовали против действия ипотечного агентства Югры, которое они обвиняют в незаконных взысканиях крупных сумм с многодетных семей. По словам участника пикетов, Ольги Хитренко, с нее Ипотечное агентство также требует деньги, несмотря на то, что она уже погасила свой кредит.

«Мы закрыли в марте прошлого года ипотечный кредит, но агентству это не помешало подать на нас в суд. В данный момент мы проживаем в Тюмени и ходим на одиночные пикеты к представительству ХМАО, как и еще одна пострадавшая семья. Это уже четвертый пикет. Мы призываем остановить этот беспредел. С нашей семьи взыскивается сумма в 653 тысяч рублей, а с другой семьи – более 800 тысяч рублей», – рассказала Ольга Хитренко подробности корреспонденту СИА-ПРЕСС.

По ее словам, рабочая группа, занимающаяся разрешением конфликта между многодетными семьями и Ипотечным агентством Югры, согласилась помочь только 24 семьям из 180. Остальные не вошли ни в одну из категорий.

«Мы, по их мнению, являемся мошенниками. Мы просим отозвать исполнительные производства и заключить мировые соглашения. Люди уже согласны на то, чтобы расторгнуть трехсторонние договоры, лишь бы не выплачивать компенсацию процентной ставки», – высказала требования Ольга Хитренко.

Напомним, что конфликт между Ипотечным агентством Югры вошел в острую стадию в прошлом году, когда против многодетных семей начали подавать в суд, требуя вернуть часть денег, выделенных на льготную ипотеку.

В понедельник СИА-ПРЕСС свяжется с представителями Ипотечного агентства Югры, чтобы узнать их позицию в этой ситуации.